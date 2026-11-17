В Уфе возобновились случаи звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками администрации города или района и выманивают персональные данные под видом вручения наград и оформления выплат к ним. Об этом сообщает сайт уфимской мэрии.
Злоумышленники звонят пенсионерам и приглашают за медалями и выплатами. Затем предлагают зарегистрироваться в так называемом «личном кабинете», просят продиктовать персональные данные, включая СНИЛС, сотовый телефон и данные банковской карты. В дальнейшем эти сведения используются для взлома аккаунтов на «Госуслугах» и похищения денежных средств со счетов.
Администрация Уфы напоминает, что сотрудники госучреждений не звонят гражданам с предложениями о выплатах и не запрашивают по телефону персональные данные. Все социальные выплаты оформляются через портал «Госуслуги», путем визита в МФЦ или органы социальной защиты населения.
Если вам поступил подобный звонок, ни в коем случае не передавайте собеседнику личные данные, адрес и любую другую конфиденциальную информацию, немедленно прекратите разговор и сообщите о случившемся в правоохранительные органы.
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