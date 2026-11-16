Прокурор Калининского района Уфы обратился в суд с иском о взыскании причиненного преступлением ущерба. Основанием для этого послужил приговор суда в отношении бывшего главного инспектора ЦАФАП в ОДД Госавтоинспекции МВД по РБ. Он признан виновным по ст. 159 УК РФ (мошенничество).



Надзорными мероприятиями установлено, что сотрудник за денежное вознаграждение, используя свое должностное положение, способствовал незаконному внесению заведомо ложных сведений в специальную программу. В системе отражались начало и окончание срока лишения права управления транспортными средствами, при этом срок фактически не исчислялся, а водительское удостоверение не сдавалось в подразделение ГИБДД.



Общая сумма переданных ему денежных средств составила почти 190 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, причиненный ущерб полностью возмещен.