В Башкирии опасный файл лишил женщину 150 тысяч рублей

В полиции женщина сообщила о том, что неизвестные лица похитили с ее банковских счетов крупную сумму денег. По предварительным данным, заявительница через браузер скачала некое приложение. Файлы установки содержали вредоносное программное обеспечение.
В результате запуска данного файла злоумышленники получили удаленный доступ к сотовому телефону потерпевшей. Используя полученный доступ, аферисты оформили онлайн на имя женщины две кредитные карты, а также потребительский кредит на общую сумму 360 тысяч рублей.
Позже более 150 тысяч рублей были переведены на сторонний банковский счет. Оставшуюся сумму в размере более 200 тысяч рублей служба безопасности банка заблокировала в связи с подозрительной активностью по счету.
По факту кражи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
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