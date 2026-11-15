В Башкирии опасный файл лишил женщину 150 тысяч рублей

В полиции женщина сообщила о том, что неизвестные лица похитили с ее банковских счетов крупную сумму денег. По предварительным данным, заявительница через браузер скачала некое приложение. Файлы установки содержали вредоносное программное обеспечение.

В результате запуска данного файла злоумышленники получили удаленный доступ к сотовому телефону потерпевшей. Используя полученный доступ, аферисты оформили онлайн на имя женщины две кредитные карты, а также потребительский кредит на общую сумму 360 тысяч рублей.

Позже более 150 тысяч рублей были переведены на сторонний банковский счет. Оставшуюся сумму в размере более 200 тысяч рублей служба безопасности банка заблокировала в связи с подозрительной активностью по счету.

По факту кражи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.