В суде Уфы рассмотрят дело по факту стрельбы из револьвера

Он обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, «с применением предмета, используемого в качестве оружия», пояснили в прокуратуре Башкирии.
«По версии следствия, в сентябре 2026 года обвиняемый сделал замечание двоим мужчинам, нарушающим общественный порядок. В ходе конфликта фигурант уголовного дела достал из автомобиля револьвер и выстрелил в левую ногу одного из мужчин. Пострадавшему был причинен легкий вред здоровью», — подчеркнули в прокуратуре Башкирии.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Между тем, как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД, в сентябре этого года в полицию Уфы обратился 21-летний студент.
«Он сообщил, что вместе с приятелем вступил в конфликт с неизвестным мужчиной. Потасовка произошла после того, как незнакомец сделал им замечание. Далее мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия, ранив одного из молодых людей в ногу, а затем распылил перцовый баллончик», — рассказали в МВД по Башкирии.
Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 60-летний уфимец. Оружие и перцовый баллончик изъяты.
Как сообщал Башинформ, ранее прокуратура Архангельского района Башкирии утвердила обвинительный акт в отношении уфимца, который приобрёл в интернете два револьвера образца 1895 года, а также три пистолета с патронами.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.