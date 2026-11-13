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09:10 (UTC+5), 13 Ноября 2026

В суде Уфы рассмотрят дело по факту стрельбы из револьвера

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60‑летнего местного жителя.

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Он обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, «с применением предмета, используемого в качестве оружия», пояснили в прокуратуре Башкирии.

«По версии следствия, в сентябре 2026 года обвиняемый сделал замечание двоим мужчинам, нарушающим общественный порядок. В ходе конфликта фигурант уголовного дела достал из автомобиля револьвер и выстрелил в левую ногу одного из мужчин. Пострадавшему был причинен легкий вред здоровью», — подчеркнули в прокуратуре Башкирии.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Между тем, как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД, в сентябре этого года в полицию Уфы обратился 21-летний студент.

«Он сообщил, что вместе с приятелем вступил в конфликт с неизвестным мужчиной. Потасовка произошла после того, как незнакомец сделал им замечание. Далее мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия, ранив одного из молодых людей в ногу, а затем распылил перцовый баллончик», — рассказали в МВД по Башкирии.

Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 60-летний уфимец. Оружие и перцовый баллончик изъяты. 

Как сообщал Башинформ, ранее прокуратура Архангельского района Башкирии утвердила обвинительный акт в отношении уфимца, который приобрёл в интернете два револьвера образца 1895 года, а также три пистолета с патронами.

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