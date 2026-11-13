В Башкирии на двух трассах продлили ограничения, на одной – сняли

На трассах Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 204 км (Архангельский, Белорецкий районы) и Белорецк — Учалы — Миасс с 1 по 159 км (Белорецкий, Учалинский районы) продлили ограничения движения для грузовиков и пассажирского транспорта до 21.00 13 ноября. Меры приняты из-за неблагоприятных погодных условий (снега, ветра, гололеда, ограничения видимости).

На трассе М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск с 1480 по 1799 км сняли ограничения движения.