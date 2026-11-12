В Уфе пропала женщина на белом «Джипе»

Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Башкортостан, 9 ноября в Уфе пропала 41-летняя Алена Кадыргулова. Женщина выехала на своем автомобиле белого цвета марки «Джип Компасс» и с тех пор о ней нет никаких сведений.

Её приметы: рост — около 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серо-зеленые.

Женщина была одета в бело-коричневую куртку, серые горнолыжные штаны и черно-белые ботинки.

Волонтеры просят помочь в поисках уфимки. Если у вас есть информация о местонахождении женщины или ее автомобиля, просят сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или вызвать экстренную службу 112.