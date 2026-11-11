В Башкирии ногу рабочего затянуло в резиносмеситель

В Мелеузе 46-летний работник предприятия по собственной беспечности получил тяжелую травму. Инцидент произошел 5 июля на территории цеха резиновых смесей ООО «Эколайн». При загрузке материалов в бункер-приёмник правую стопу машиниста резиносмесителя затянуло в работающий механизм. На крик сбежались коллеги, которые оказали пострадавшему первую помощь. С тяжёлой травмой его госпитализировали в районную больницу.

По результатам расследования несчастного случая Гострудинспекция пришла к выводу, что пострадавший нарушил инструкцию по охране труда при обслуживании и эксплуатации оборудования. В него запрещено проталкивать руками и ногами ингредиенты, застрявшие в загрузочном люке оборудования. Для этого используются специальные приспособления.

«Но основная причина ЧП - неудовлетворительная организация производства работ, а именно, отсутствие контроля за их выполнением и соблюдением трудовой дисциплины. Материалы расследования переданы в следственные органы», - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Башинформ» публиковал подробности несчастного случая, в результате которого погиб 40-летний электросварщик. Его затянуло в дробилку.