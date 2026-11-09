В Уфе осудят мужчину, угрожавшего соседу ножом из-за лая собаки

В Уфе 61-летний местный житель скоро предстанет перед судом. Прокуратура Октябрьского района Уфы утвердила обвинительное заключение по его делу.
По версии следствия, в мае этого года в подъезде дома на улице Российской соседи поссорились из-за собачьего лая. Во время ссоры мужчина схватил нож и стал угрожать соседу убийством, а потом ударил его клинком по правой кисти. Пострадавшему причинён вред здоровью средней тяжести.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы.
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