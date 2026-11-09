В Уфе из торгового центра эвакуировали людей

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, из помещений торгового центра «Меркурий» днем 9 ноября эвакуировали 50 человек. По словам очевидцев, ощущался запах гари. Пожарные уже на месте и ищут источник.

Причины и обстоятельства случившегося уточняются.

UPD: Тревога оказалась ложной, задымления не было. Торговый центр работает в штатном режиме.

Ранее двое жителей Башкирии стали жертвами огня.