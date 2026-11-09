В Уфе из многоэтажки эвакуировались 25 жильцов

Как пояснили в пресс-службе МЧС по РБ, горение произошло на четвертом этаже — огонь охватил лоджию двухкомнатной квартиры. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 25 человек.

Огнеборцы пожар потушили на площади 5 кв. м. Обошлось без погибших и пострадавших.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.

Ранее в Уфе на пепелище нашли труп мужчины.