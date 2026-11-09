В ГАИ Уфы сообщили, как на улице Сипайловской произошла массовая авария

По предварительным данным пресс-службы ГАИ Уфы, накануне вечером напротив электроопоры № 30 по ул. Сипайловской 41-летний водитель за рулём «Пежо» допустил столкновение со стоявшей на запрещающий сигнал светофора «Киа Рио» под управлением 52-летнего водителя. По инерции «Киа» допустила столкновение с попутным «Чанган Юни» под управлением 48-летнего водителя.
Далее «Чанган» врезался в «Форд Фокус», за рулем которого находился 38-летний водитель. После чего «Форд» столкнулся с «Фольксваген Пассат» под управлением 20-летнего водителя. Автомобиль «Фольксваген» совершил столкновение с автомобилем БМВ под управлением 36-летнего водителя.
В ДТП водители автомобилей «Пежо» и «Киа Рио» получили телесные повреждения.
Ранее в Уфе молодой водитель сбил на «зебре» подростка.
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