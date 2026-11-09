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16:30 (UTC+5), 09 Ноября 2026

В Башкирии осудили виновника ДТП с тремя погибшими

В Стерлитамаке 45-летнему жителю Оренбургской области вынесли приговор за ДТП с гибелью троих человек.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в июле этого года на 135‑м км автодороги Уфа — Оренбург подсудимый за рулем «Лады Ларгус» при выезде на перекрёсток не уступил дорогу автомобилю «Киа Оптима».

В ДТП два пассажира отечественного автомобиля и водитель иномарки скончались, один пассажир получил тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину не признал. Суд назначил наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии‑поселении, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски потерпевших в части взыскания компенсации морального вреда на сумму 4 млн рублей. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее в Уфе на пепелище нашли труп мужчины.

Видео: Объединенная пресс-служба судов РБ | Видео из материалов уголовного дела
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