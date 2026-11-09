Двое жителей Башкирии стали жертвами огня

В Белебеевском районе и Уфе при пожарах погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Так, ночью 7 ноября в МЧС от медиков ожогового центра ГКБ № 18 поступило сообщение о госпитализации 57-летнего мужчины в реанимационное отделение. У него были диагностированы сильные ожоги и отравление продуктами горения. Пожарная охрана на место происшествия не вызывалась. Спустя сутки мужчина скончался в больнице.

9 ноября трагедия произошла в деревне Булановка Белебеевского района. После ликвидации открытого горения бревенчатой бани пожарными МЧС России совместно с добровольной пожарной командой Шаровского сельсовета был обнаружен погибший. Личность мужчины устанавливается. Обстоятельства происшествия выясняет дознаватель.

Ранее в Уфе молодой водитель сбил на «зебре» подростка.