Двое жителей Башкирии стали жертвами огня

В Белебеевском районе и Уфе при пожарах погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
Так, ночью 7 ноября в МЧС от медиков ожогового центра ГКБ № 18 поступило сообщение о госпитализации 57-летнего мужчины в реанимационное отделение. У него были диагностированы сильные ожоги и отравление продуктами горения. Пожарная охрана на место происшествия не вызывалась. Спустя сутки мужчина скончался в больнице.
9 ноября трагедия произошла в деревне Булановка Белебеевского района. После ликвидации открытого горения бревенчатой бани пожарными МЧС России совместно с добровольной пожарной командой Шаровского сельсовета был обнаружен погибший. Личность мужчины устанавливается. Обстоятельства происшествия выясняет дознаватель.
Ранее в Уфе молодой водитель сбил на «зебре» подростка.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.