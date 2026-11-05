В Башкирии за сутки произошло три загорания травы

За прошедшие сутки в Башкортостане зафиксированы три случая загорания сухой растительности: два в Стерлитамакском и Хайбуллинском районах, а также один в городе Кумертау, сообщили в госкомитете РБ по ЧС.

Всего с начала года возникло 40 очагов лесных пожаров на общей площади более 319 гектаров и 434 загораний сухой растительности на общей площади более 2740 гектаров.

Ранее сообщалось: в Стерлитамакском районе при пожаре погибла 86-летняя женщина.