В Башкирии разыскивается пропавший житель города Салавата

В Башкирии пропал 37-летний житель города Салавата Рауль Ильдарович Гайфуллин.
Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Башкортостан», с 31 октября 2026 года его местонахождение неизвестно. К волонтерам с просьбой организовать поиски обратилась родная сестра пропавшего.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, темные волосы, глаза карие. Был одет: темно-серая куртка, черные брюки, серо-черные кроссовки.
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