В Башкирии ищут худощавого мужчину в зеленой куртке

В Башкирии разыскивается 67-летний житель села Тарабердино Кушнаренковского района Галлямов Салават Юлаевич.
Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Башкортостан», 29 октября 2026 года он выехал на машине «Лада Нива 4×4» темно-серого цвета и не вернулся.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза светло-карие.
Был одет: темно-зеленая куртка, темно-зеленые штаны, светло-серая кофта, черная шапка.
Контактный телефон: 8-800-700-54-52 или 112.
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