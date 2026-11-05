На кладбище в Башкирии коровы повалили памятник

«Ситуация у нас на контроле», — заверили в администрации Белорецкого рацона.
По информации административной комиссии, сообщение муниципалитетом было принято в работу и направлено в ветеринарную службу города.
В настоящее время родственниками погребённого оценивается ущерб от действий животных. Принимаются меры по определению хозяев КРС и их ответственности за бесконтрольный выпас животных, приведший к материальному ущербу.
Администрация пообещала оказать необходимую помощь в восстановлении памятника и установке повреждённого ограждения кладбища.
«Просим белоречан следить за своим скотом и не допускать его вольного выпаса, особенно вблизи кладбищ и общественных мест. За вольный выпас скота предусмотрен штраф. С начала 2026 года административной комиссией района составлен 21 протокол», — сообщили в администрации муниципалитета.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии женщина попала под поезд. Следователи организовали проверку по факту гибели человека на железной дороге.
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