В центре Уфы в многоэтажном доме произошел пожар

Сегодня в центре города на улице Заки Валиди, 66 в одной из квартир на 13-м этаже многоквартирного дома загорелось домашнее имущество. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ, пожар потушили на площади 2 кв. м. Обошлось без пострадавших. Из дома в спасмасках огнеборцы вывели троих человек.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.