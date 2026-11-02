В Башкирии в ДТП грузовик и трактор превратились в груду металла

По предварительным данным ГАИ РБ, сегодня утром в Кушнаренковском районе на 41 км автодороги Р-240 35-летний водитель грузовика «МАН» не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося трактора «Беларус» и совершил столкновение.

В ДТП 58-летний водитель трактора был доставлен в больницу № 21. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и другие экстренные службы. Подробности случившегося устанавливаются.