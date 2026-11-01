Жителя Октябрьского оштрафовали за оскорбление сотрудника Соцфонда

В городе Октябрьском мужчина пришёл в клиентскую службу Социального фонда, чтобы сдать отчёт, но в ходе приёма оскорбил работницу учреждения. Инцидент произошел в июле 2026 года.

После жалобы сотрудницы прокуратура провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Постановлением мирового судьи правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.