В Башкирии туриста вывели из белорецких гор

Белорецкая «Служба 112» помогла туристу, заблудившемуся на пути от горы Ялангас в деревню Отнурок, где он оставил автомобиль. Уфимец позвонил в службу спасения и попросил помощи.

Спасатели объяснили ему, как отправить геолокацию, изучили обстановку на местности и по телефону помогли туристу сориентироваться. Следуя рекомендациям, мужчина смог безопасно вернуться к своей машине, рассказали в госкомитете РБ по ЧС.