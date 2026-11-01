В Башкирии СНТ незаконно пользовались водой реки Дёмы

По требованию прокуратуры председатели двух СНТ в Чишминском районе оштрафованы за нарушение природоохранного законодательства. Проверка подтвердила, что в этих садовых товариществах качали воду насосами из Дёмы и распределяли её по участкам для полива. При этом у них не было разрешений на пользование водным объектом. Штраф составил 10 тыс. руб. на каждого руководителя, сообщили в республиканской прокуратуре.