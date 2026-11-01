В Башкирии произошло ещё два пожара в полях

Чрезвычайные службы зарегистрировали за минувшие сутки два случая загорания сухой растительности в Стерлитамакском и Хайбуллинском районах. Всего с начала года возникло 40 очагов лесных пожаров на общей площади более 319 га и 419 загораний сухой травы на общей площади более 2728 га.

В регионе третью неделю держится очень сухая и тёплая погода, сохраняется угроза повышенной пожароопасности на природных территориях.