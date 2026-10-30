В Уфе осудили водителя за расправу из-за претензий к громкой музыке

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в марте 2026 года мужчина распивал спиртное и слушал музыку в припаркованной «Шкоде Октавии» во дворе дома на улице Касимовской.

Когда местный житель сделал компании замечание, водитель вышел из машины, догнал убегавшего прохожего и совершил на него наезд. После этого злоумышленник избил пострадавшего. Мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован.

С учетом позиции прокуратуры суд приговорил уфимца к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.