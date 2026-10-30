В Башкирии девушка лишилась крупной суммы при поиске работы

По данным пресс-службы МВД по РБ, девушка откликнулась на вакансию без посещения офиса. «Менеджер кадрового агентства» убедил ее перевести деньги под предлогом оформления «валютной декларации личных сбережений».

Выполнив несколько переводов на указанные номера, потерпевшая поняла, что ее обманывают, когда злоумышленники потребовали внести еще 750 тысяч рублей.

Следствие возбудило дело по статье «мошенничество», которая предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Полиция устанавливает личности преступников и просит горожан быть бдительными при поиске работы в интернете.