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09:24 (UTC+5), 30 Октября 2026

В Башкирии девушка лишилась крупной суммы при поиске работы

В Стерлитамаке полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой стала 19-летняя девушка, которая лишилась более 640 тысяч рублей при попытке найти работу в мессенджере.

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

По данным пресс-службы МВД по РБ, девушка откликнулась на вакансию без посещения офиса. «Менеджер кадрового агентства» убедил ее перевести деньги под предлогом оформления «валютной декларации личных сбережений».

Выполнив несколько переводов на указанные номера, потерпевшая поняла, что ее обманывают, когда злоумышленники потребовали внести еще 750 тысяч рублей.

Следствие возбудило дело по статье «мошенничество», которая предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Полиция устанавливает личности преступников и просит горожан быть бдительными при поиске работы в интернете.

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