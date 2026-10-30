Бывший вице-премьер Башкирии Марзаев ушел на СВО

Бывший вице-премьер правительства Башкортостана Алан Марзаев, осуждённый к длительному лишению свободы, заключил контракт с Минобороны России. Сейчас он находится в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается на его личной странице в соцсети «ВКонтакте». В этом же посте указано, что Марзаев продолжает настаивать на собственной невиновности и направил кассационную жалобу в Верховный суд Российской Федерации.
Напомним, в августе текущего года Шестой кассационный суд в Самаре вернул своим решением Марзаеву отобранные судом первой инстанции почетные звания и награды, но оставил в силе срок в 13 лет. В ноябре 2025 года Ленинский районный суд Уфы признал Алана Марзаева виновным в получении взятки и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 561 миллион рублей.
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