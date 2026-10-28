Жительницу Башкирии осудили за покупку мопеда сыну-подростку

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в июле 2025 года женщина приобрела для своего несовершеннолетнего сына мопед марки «Комета-2», являющийся источником повышенной опасности.
В сентябре при патрулировании на проезжей части по улице Овражной в деревне Андреевка подросток был замечен сотрудниками полиции за рулем транспортного средства. Несовершеннолетний управлял мопедом без водительского удостоверения, без средств защиты, а после не выполнил законных требований об остановке и скрылся с места происшествия.
Обвиняемая полностью признала вину. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, мопед «Комета-2» был конфискован в доход государства.
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