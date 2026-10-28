В Башкирии у 88-летней жительницы мошенники похитили 350 тысяч рублей

В полицию Белорецкого района обратилась 88-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что телефонные мошенники похитили более 350 тысяч рублей личных накоплений.

По словам заявительницы, ей позвонил неизвестный и сообщил о денежной компенсации за некачественный товар, который причинил вред ее здоровью. Потерпевшая не стала отказываться от денег. Для их получения злоумышленники убедили женщину оформить банковскую карту, а позже назвать код из СМС-сообщения. Таким образом аферисты получили доступ к ее счету.

Позже с пенсионеркой связался якобы куратор. Он под различными предлогами убедил женщину внести на карту сначала 45 тысяч рублей, а после – еще более 300 тысяч рублей личных накоплений якобы для оплаты страховки и налога на доход.

Когда деньги закончились, заявительница обратилась за помощью к сыну. Он понял, что мать попала в ловушку аферистов, после чего женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).