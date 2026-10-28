В Башкирии мужчина заблудился в лесу

По данным госкомитета РБ по ЧС, вчера в центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение из Учалинского района. Родственники беспокоились за мужчину, который ушел в лес и заблудился.

В итоге «потеряшку» нашли волонтеры. В медицинской помощи он не нуждался.