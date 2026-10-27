В Уфе водитель грузовика задавил пенсионерку

По предварительным данным ведомства, сегодня около полудня 23-летний водитель за рулем «ГАЗели» при выезде с местного проезда на ул. Рабкоров допустил наезд на женщину, переходившую дорогу в неустановленном для этого месте.

В ДТП пешеход, личность которой устанавливается, от полученных травм скончалась на месте ДТП.

Предварительно, погибшей около 60 лет.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, обстоятельства ДТП уточняются.