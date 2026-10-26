Житель Башкирии проведет за решеткой 18 лет за госизмену

По данным пресс-службы УФСБ по РБ, в январе 2025 года мужчина заполнил на одном из интернет-ресурсов анкету и заявление для вступления в террористическую организацию, входящую в состав вооруженных сил Украины. Он нашел в интернете военную литературу и другие материалы о военной, тактической и огневой подготовке, которую целенаправленно изучал для последующего применения в запрещенной организации. После чего от представителя ВСУ им были получены указания по пересечению границы с Украиной.

План перехода на сторону противника не был доведен до конца в связи с задержанием его сотрудниками УФСБ.

Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор. Злоумышленника признали виновным по статьям «участие в деятельности террористической организации», «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «государственная измена», с назначением наказания в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.