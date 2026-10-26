В Башкирии студент из Москвы перевел мошенникам более 7 тысяч долларов

Схема обмана развивалась в несколько этапов. Сначала парню позвонила женщина, представившаяся сотрудницей поликлиники. Она выманила у него данные паспорта и СНИЛС под предлогом записи на обследование. Затем с ним связался «сотрудник ФСБ», обвинивший студента в пособничестве недружественным государствам. После этого в разговор вступил «работник Роскомнадзора», который убедил жертву проверить все наличные деньги на подлинность.

Действуя по инструкции, студент выехал из Москвы в село Чернолесовский Уфимского района. Там, в дачном доме родителей, он достал деньги из тайника, положил их в пакет и передал неизвестной девушке, назвав кодовое слово «Велочетверка». Поняв, что его обманули, он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщили в пресс-службе МВД по РБ.