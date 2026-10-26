В Башкирии потушили два лесных пожара

По данным ведомства, за прошедшие сутки зарегистрировано два лесных пожара в Учалинском и Белорецком районах и четыре загорания сухой растительности в Альшеевском и Стерлитамакском районах, а также городах Стерлитамак и Учалы.

Всего с начала 2026 года возникло 38 очагов лесных пожаров на общей площади более 316 гектаров и 392 загорания сухой растительности на общей площади более 2673 гектаров.

Ранее в Башкирии на пепелище нашли тело мужчины.