В Уфе прекратили поиски пропавшего подростка. В паблике поискового отряда «Барс БашРегионСпас» сообщили, что он найден, жив.

Ранее отряд сообщал о его поисках и необходимости подключения волонтёров.

При каких обстоятельствах он был найден и где пропадал, не сообщается.