Трое жителей Башкирии поплатились свободой за игровой клуб

По версии следствия, в июне 2024 года участники группы организовали в Салавате игровой клуб, заранее распределив роли. Обвиняемые выступали организаторами, администраторами, операторами, кассирами и охранниками игорного заведения.

В результате преступной деятельности соучастники извлекли доход в общей сумме свыше 1,3 млн рублей.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли 23 системных блока с установленным на них игровым программным обеспечением и планшет.

В обеспечительных целях на имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.