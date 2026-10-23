В Башкирии агрессивный водитель попытался сбежать из патрульной машины

По данным ГАИ РБ, мужчина сначала согласился пройти проверку, но как только сел в патрульный автомобиль, его поведение резко изменилось. Он начал нецензурно оскорблять полицейских, пытался вырваться из машины и отказывался выполнять их требования.
В отделении полиции нарушитель не успокоился: он кидался на инспекторов и угрожал им расправой. От медицинского освидетельствования в больнице мужчина отказался.
Теперь водителю грозят: штраф по административной статье за отказ от проверки на опьянение; ответственность за неповиновение полиции; уголовное дело — материалы по статьям об оскорблении и применении насилия к представителю власти уже переданы в следственные органы.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.