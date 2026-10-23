В Башкирии агрессивный водитель попытался сбежать из патрульной машины

По данным ГАИ РБ, мужчина сначала согласился пройти проверку, но как только сел в патрульный автомобиль, его поведение резко изменилось. Он начал нецензурно оскорблять полицейских, пытался вырваться из машины и отказывался выполнять их требования.

В отделении полиции нарушитель не успокоился: он кидался на инспекторов и угрожал им расправой. От медицинского освидетельствования в больнице мужчина отказался.

Теперь водителю грозят: штраф по административной статье за отказ от проверки на опьянение; ответственность за неповиновение полиции; уголовное дело — материалы по статьям об оскорблении и применении насилия к представителю власти уже переданы в следственные органы.