Уфимца оштрафовали за дачу взятки сотруднику Госжилстройнадзора

Нефтекамский городской суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Уфы по статье «дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере».

По данным пресс-службы республиканского надзорного ведомства, в июле 2024 года руководитель одного из предприятий Уфы, выигравший государственный контракт на строительство котельной в Агидели, через посредника передал инспектору Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору взятку в размере 350 тыс. рублей.

Деньги предназначались за получение положительного заключения о соответствии автономной системы теплоснабжения здания установленным требованиям.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей и конфисковал сумму взятки в доход государства. В обеспечительных целях на денежные средства осужденного наложили арест.

«Прокуратура не согласна с чрезмерно назначенным наказанием и обжалует приговор в апелляционном порядке», — заявили в ведомстве.