Верховный суд Башкирии защитил мужчину, прожившего в общежитии цирка 28 лет

По данным объединенной пресс-службы судов РБ, после смерти матери он продолжал жить в комнате один, но собственник потребовал его выселить без предоставления другого жилья и взыскать задолженность за коммунальные услуги – более 47 тысяч рублей.
Суд первой инстанции встал на сторону собственника: постановил признать жильца утратившим право пользования помещением и обязал его освободить комнату.
Однако Верховный суд РБ, рассмотрев апелляцию, отменил это решение. Он признал, что мужчина имеет право бессрочно проживать в этой комнате, так как проживает здесь более четверти века и не имеет другого жилья. Решение о выселении было аннулировано, а сумма задолженности пересчитана.
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