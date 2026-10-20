Жителя Пермского края осудили за «пьяное» ДТП с двумя погибшими в Башкирии

Мужчину признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло в сентябре 2025 года в Татышлинском районе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов РБ.
Находясь за рулем «Лады Гранты» в состоянии алкогольного опьянения, водитель допустил столкновение с автомобилем «Лада 210740». В результате аварии погибли водитель и пассажирка «семерки».
В суде мужчина вину не признал. Тем не менее его приговорили к 9,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, его лишили водительских прав на три года. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в Башкирии 18-летняя девушка погибла под колесами «Лады Приоры».
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