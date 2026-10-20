В Башкирии за сутки зафиксировали шесть палов сухой травы

По данным на утро 20 октября, за прошедшие сутки в республике произошло шесть загораний сухой растительности, сообщили в госкомитете РБ по ЧС.
Палы зарегистрированы в Аургазинском, Баймакском, Зилаирском и Мелеузовском районах, а также два случая — в Дуванском районе. К этому часу из 6 возгораний ликвидированы 4.
С начала 2026 года зафиксировано 35 очагов лесных пожаров, которые прошли площадь более 289 гектаров. Кроме того, произошло 361 загорание сухой растительности на общей площади свыше 2603 гектаров.
По данным МЧС по РБ, сегодня на территории республики прогнозируется чрезвычайная пожароопасность.
Ранее мы писали о сильном горении травы в Баймакском районе.
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