В Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью от смерти

В деревне Ташла Гафурийского района загорелся дом многодетной семьи. Благодаря сработке автономного пожарного извещателя семья успела выйти на улицу, сообщили в госкомитете РБ по ЧС.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Спасатели отметили, что эта история — ещё одно подтверждение того, что небольшое устройство на потолке может спасти жизнь. Извещатель срабатывает на дым на самой ранней стадии и будит даже крепко спящих людей, давая драгоценное время на спасение.

Ранее мужчина получил серьезные ожоги во время пожара в Уфимском районе.