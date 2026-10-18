В Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью от смерти

В деревне Ташла Гафурийского района загорелся дом многодетной семьи. Благодаря сработке автономного пожарного извещателя семья успела выйти на улицу, сообщили в госкомитете РБ по ЧС.
Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Спасатели отметили, что эта история — ещё одно подтверждение того, что небольшое устройство на потолке может спасти жизнь. Извещатель срабатывает на дым на самой ранней стадии и будит даже крепко спящих людей, давая драгоценное время на спасение.
Ранее мужчина получил серьезные ожоги во время пожара в Уфимском районе.
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