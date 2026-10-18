Среда, 4 Ноября 2026
Уфа
-2 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
12:21 (UTC+5), 18 Октября 2026

В Башкирии потерялись 9 грибников на квадроциклах

Спасатели Башкирии сообщили о новых случаях заблудившихся на природе.

Добавить в предпочтительные источники Google
Галина Бахшиева
Прослушать статью:

Накануне в Стерлитамакском районе, в районе горы Юрактау, заблудился мужчина. Сообщение о его пропаже поступило в Центр обработки вызовов системы 112. Позже мужчина нашёлся самостоятельно, медицинская помощь ему не потребовалась.

В Белорецком районе 17 октября в лес на квадроциклах за грибами отправились 9 человек, среди них 5 детей.

«Они заблудились. Их нашёл глава сельского поселения Аскарово, — рассказали в Госкомитете РБ по ЧС. — Медицинская помощь также никому не понадобилась».

Спасатели советуют: отправляясь в лес, берите заряженный телефон, сообщайте близким маршрут и время возвращения, одевайтесь ярко, не уходите далеко в незнакомую местность. Если потерялись — звоните «112» и оставайтесь на месте.

Ранее пилота гидросамолета оштрафовали на 22 тысячи рублей за нарушение правил использования воздушного пространства. В августе 2026 года житель Самарской области на самолете Че-29К потерял ориентировку в Белебеевском районе и отклонился от маршрута на 45 километров.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru