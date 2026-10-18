В Башкирии потерялись 9 грибников на квадроциклах

Накануне в Стерлитамакском районе, в районе горы Юрактау, заблудился мужчина. Сообщение о его пропаже поступило в Центр обработки вызовов системы 112. Позже мужчина нашёлся самостоятельно, медицинская помощь ему не потребовалась.
В Белорецком районе 17 октября в лес на квадроциклах за грибами отправились 9 человек, среди них 5 детей.
«Они заблудились. Их нашёл глава сельского поселения Аскарово, — рассказали в Госкомитете РБ по ЧС. — Медицинская помощь также никому не понадобилась».
Спасатели советуют: отправляясь в лес, берите заряженный телефон, сообщайте близким маршрут и время возвращения, одевайтесь ярко, не уходите далеко в незнакомую местность. Если потерялись — звоните «112» и оставайтесь на месте.
Ранее пилота гидросамолета оштрафовали на 22 тысячи рублей за нарушение правил использования воздушного пространства. В августе 2026 года житель Самарской области на самолете Че-29К потерял ориентировку в Белебеевском районе и отклонился от маршрута на 45 километров.
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