Жительница Башкирии потеряла кредитку и задолжала банку 500 тысяч рублей

В Кушнаренково полиция нашла мужчину, который воспользовался чужой банковской картой. 49-летний мужчина подобрал кредитку в магазине и не смог удержаться от соблазна накупить различных продуктов и других товаров.

Между тем владелица карты спохватилась о её судьбе далеко не сразу, хотя потерю кредитки заметила. А так как она не пользовалась приложением, то не заметила и списаний средств. Спустя две недели женщина всё-таки дошла до банка и узнала, что с её карты сняли почти 550 тыс. руб.

Полицейские благодаря технологиям быстро определили подозреваемого и предъявили ему обвинение в краже.

При пропаже карты надо немедленно блокировать её, посоветовали в МВД по РБ.