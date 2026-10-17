Жительница Башкирии потеряла кредитку и задолжала банку 500 тысяч рублей

В Кушнаренково полиция нашла мужчину, который воспользовался чужой банковской картой. 49-летний мужчина подобрал кредитку в магазине и не смог удержаться от соблазна накупить различных продуктов и других товаров.
Между тем владелица карты спохватилась о её судьбе далеко не сразу, хотя потерю кредитки заметила. А так как она не пользовалась приложением, то не заметила и списаний средств. Спустя две недели женщина всё-таки дошла до банка и узнала, что с её карты сняли почти 550 тыс. руб.
Полицейские благодаря технологиям быстро определили подозреваемого и предъявили ему обвинение в краже.
При пропаже карты надо немедленно блокировать её, посоветовали в МВД по РБ.
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