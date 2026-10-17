В Башкирии за сутки остановили 37 нетрезвых водителей

За минувшие сутки на дорогах Башкирии автоинспекторы остановили 37 нетрезвых водителей, сообщили в ГАИ РБ. Трое из них задержаны пьяными за рулём повторно, их привлекут по статье 264.1 УК РФ с конфискацией машины.

Всего выявлено более 1,6 тыс. нарушений, из них 36 нарушений правил перевозки детей и 27 случаев, когда водители не пропускали пешеходов. Профилактические мероприятия продолжаются, ранее сообщали, где сегодня дежурят ДПС.