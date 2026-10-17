В Башкирии полицейские спасли совёнка, застрявшего крылом в опоре

О добром деле стерлитамакских полицейских в своих соцсетях рассказала пресс-секретарь МВД России Ирина Волк. Они заметили птенца, который попал крылом в металлическую конструкцию и оказался в её плену (аналогичное происшествие произошло летом с коршуном в Уптино). Сотрудники МВД привлекли спецтехнику, достали птенца и передали его орнитологам.

Интересно, что почти в то же время в Кемерово полицейские тоже спасали совёнка - этот потерял лапку.