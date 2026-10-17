В Башкирии подруги заблудились на горе Малиновой

Белорецкие спасатели вывели с горы Малиновая-3 заблудившихся туристок из Магнитогорска. Подруги приехали отдохнуть на турбазу в Отнурок. Они отправились на живописную гору, но потерялись на обратной дороге. К счастью, девушки сразу позвонили спасателям. Им объяснили, как отправить геолокацию и попросили оставаться на месте. Благодаря этому их быстро нашли. Оказалось, туристки стали спускаться по противоположной стороне горы. Их довезли до Белорецка, оттуда они самостоятельно вернулись в турбазу, рассказали в ГКЧС РБ.
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