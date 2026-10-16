В Тюмени нетрезвый мужчина угнал «копейку» и украл плюшевого медведя

Как рассказало издание tmn.aif.ru, 23-летний тюменец гулял ночью по улице Первомайской и наткнулся на незапертый ВАЗ-2101, ключи от которого находились в замке зажигания. Нетрезвый житель завел «копейку» и поехал кататься. Правда, далеко уехать не вышло: он влетел в чужую машину и сбежал с места аварии.
Чуть позже на улице Герцена ему приглянулся большой плюшевый медведь, стоявший на крыльце кофейни. Игрушку он тоже забрал. Отнес добычу знакомым, а сам отправился развлекаться дальше.
Полицейские нашли и угнанную машину, и медведя. На любителя ночных приключений завели уголовные дела. Теперь ему может грозить до двух лет за кражу игрушки и до пяти — за угон машины.
Ранее полицейские Кармаскалинского района задержали подростка, подозреваемого в двух угонах автомобилей.
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