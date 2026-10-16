В природном парке «Аслы-Куль» Башкирии вычислили сбежавших браконьеров

По информации минэкологии РБ, ночью во время рейда на озере Аслыкуль инспекторы заметили в камышах блики света. Они остановили машину нарушителей, но те, дав осмотреть салон лишь поверхностно, резко уехали.

Позже полицейские установили личности браконьеров - ими оказались жители деревни Бурангулово Давлекановского района.

Ранее в Башкирии браконьера оштрафовали на 100 тысяч рублей за отстрел лося.