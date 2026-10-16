В Башкирии зарегистрированы новые случаи незаконных сельхозпалов

По информации Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано шесть загораний сухой травы. Из них по одному случаю зафиксировано в Абзелиловском, Аургазинском, Куюргазинском и Федоровском районах. Два случая — в Стерлитамакском районе.

Всего с начала 2026 года в Башкирии зарегистрировано 34 лесных пожара на общей площади более 288 гектаров, а также 346 загораний сухой травы и кустарников на площади, превышающей 2578 гектаров.

«Ситуацию держим на контроле!», — подчеркнули спасатели региона.