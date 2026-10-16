В Башкирии приставы помогли работникам получить долги по зарплате в 175 млн

По данным республиканской службы судебных приставов, работодатель долгое время задерживал деньги, а затем полностью перестал платить. Отчаявшись, сотрудники обратились в комиссию по трудовым спорам, которая выдала удостоверения о взыскании.

Приставы наложили арест на дебиторскую задолженность компании. Дебитор организации-должника, осознав серьезность ситуации и правовые последствия неисполнения требований, перечислил всю сумму образовавшейся задолженности на депозитный счёт службы судебных приставов. После этого денежные средства были распределены и выплачены работникам — таким образом, многомесячная проблема с невыплатой зарплаты была полностью решена.

Ранее в Башкирии участились случаи замены электросчётчиков мошенниками.